Москва, , 11:19 — REGNUM Российская государственная компания «Роснефть» заключила договоры с белорусскими предприятиями «Нафтан», «БНК» и «Мозырский НПЗ» на поставку нефти. Об этом говорится в отчете «Роснефти».

Так, с апреля по декабрь текущего года «Роснефть» поставит в Белоруссию 9 мл тонн нефти.

Кроме того, российская госкомпания заключила контракт с немецкой Total Oil Trading на поставку 7,7 млн тонн нефти по трубопроводу «Дружба» с апреля 2020 года по март 2022 года.

Напомним, в конце 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписывать пакет из 31 «дорожной карты» по углублению экономической интеграции Союзного государства и инициировал очередной нефтегазовый конфликт с Россией, добиваясь снижения стоимости российских поставок.

За это время правительство Белоруссии закупило несколько партий «альтернативной» нефти, не дождавшись мартовского падения цен на мировых рынках.

Отметим, экспорт нефтепродуктов — важнейшая статья внешнеэкономической деятельности, столкнувшаяся с проблемами сбыта на фоне падения мировых цен на нефть. В свою очередь белорусские НПЗ с начала года переживали дефицит сырья из-за специфики государственного правления.