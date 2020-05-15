Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Ford Mustang Convertible 1973 года выпуска, окрашенный в красный и черный цвета, продают в отличном состоянии в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на портале Autoevolution.

Ford Mustang Convertible Autoevolution

Автомобиль простоял в гараже штата Иллинойс 40 лет. Модель унаследовал внук предыдущего владельца.

Пробег Mustang составляет 5 600 км. В компании Diablo Motors, которая выставила модель на продажу, пояснили, что есть большая вероятность, что это оригинальный пробег. Цена на него составляет 49 900 долларов (примерно 3,7 млн рублей).

Ford Mustang Convertible уже прошел тщательный осмотр и обслуживание. Он поставляется только с оригинальным оборудованием и никогда не проходил модернизацию. Например, он оснащен оригинальной автоматической коробкой передач и двигателем V1 351, штатной магнитолой, которую Ford устанавливал на автомобили в 1973 году.

Ранее стало известно, что компания Ford отказалась от выпуска Focus RS четвёртого поколения (Mk4).

Читайте также: Ford протестировал «заряженную» модель Puma