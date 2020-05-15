Киев, , 11:10 — REGNUM 14 мая состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики.

Отчет о переговорах публикует пресс-служба украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главная тема встречи — в правительстве настаивают, что Украина не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергетику в Европе, как это есть сейчас.

«Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику», — заявил премьер.

Стороны обсудили проект меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов и договорились подписать документ уже в ближайшие сроки.

ИА REGNUM напоминает, что до этой встречи премьер Шмыгаль заявил, что «зеленая» энергетика — это очень хорошо, но она должна быть дешевой, а сегодня на Украине «гипердорогая зеленая» энергетика подменяет эффективную и дешевую атомную.

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии на Украине, по официальным данным, составляет около 8%, но при этом в денежном обороте на рынке — около 26%. За два последних года «зеленая» генерация в Украине выросла более, чем в шесть раз — с 1.18 ГВт до 6,7 ГВт.

В апреле СБУ обнародовала доклад, в котором спецслужба утверждала, что неконтролируемый рост возобновляемых источников энергии угрожает энергетической безопасности страны, поскольку из-за роста «зеленой» генерации сокращается производство более дешевой электроэнергии.