Москва, , 10:58 — REGNUM Российские предприниматели назвали наиболее востребованные меры правительственной поддержки. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, рассказывая о результатах соответствующего опроса.

Как стало известно, к наиболее востребованным введённым мерам поддержки, по мнению предпринимателей, относящихся к пострадавшим отраслям, были отнесены: отсрочка по всем налоговым платежам, прямые выплаты — компенсации за каждого работающего, а также снижение размера страховых взносов до 15%.

Однако большинство введённых Правительством РФ мер оказались, по мнению предпринимателей в пострадавших отраслях, либо невостребованными, либо при обращении предпринимателям было отказано, либо условия предоставления меры поддержки, по мнению предпринимателей, не позволили никому её получить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил, что шок российского бизнес-сообщества, связанный с объявлением режима нерабочих дней, постепенно проходит.