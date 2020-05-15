Москва, , 10:45 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести на полгода мораторий на внесение информации о заемщиках в Бюро кредитных историй, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«Что касается введения моратория на внесение информации в Бюро кредитных историй, то сделать это нужно обязательно. Никаких денег от государства или банков для этого не потребуется. Просто информация о просрочке кредитов фиксироваться не будет. Предлагаю ввести мораторий на полгода, а при необходимости продлить его на такой же период», — заявил Миронов.

Такая мера на фоне спада экономики из-за коронавируса позволит в дальнейшем избавить людей от проблем с получением ипотечных, автомобильных и потребительских кредитов, уверен депутат.

Более 40% российских семей сегодня имеет просрочку по кредитам. В основном пока это сложности с выплатой потребительских займов, но нарастают проблемы с погашением ипотеки, автокредитам, долгов по картам, отметил парламентарий.