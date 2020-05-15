Москва, , 10:43 — REGNUM Россия может оказаться в силе получателей кредита от Нового банк развития БРИКС. Как уточнил вице-президент банк Владимир Казбеков, средства могут быть предоставлены по программе оказания экстренной помощи странам — членам организации в борьбе с распространением нового коронавируса и его экономическими последствиями.

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Казбеков добавил, что средства от НБР уже получили Китай и Индия. В общей сложности на борьбу с COVID-19 им было выделено $2 млрд.

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«Аналогичные кредиты могут быть предоставлены и другим странам —членам НБР, включая Россию», — заявит ТАСС вице-президент банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что Новый банк развития БРИКС готовит для Китая, Бразилии и ЮАР кредитную линию для помощи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Общий объём антикризисной помощи НБР может составить до 10 млрд долларов.

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