Хабаровск, , 11:05 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к резкому росту безработицы в Хабаровске и Хабаровском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре занятости столицы Хабаровского края.

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С начала года и по сегодняшний день в городе и районе зарегистрировано 5,5 тыс. безработных. Из них 4,1 тыс. потеряли работу в период пандемии коронавируса.

Без работы остались преимущественно представители торговли, общепита, гостиничного и туристического бизнеса, других отраслей.

Вакансии у Центра занятости есть, но они не отвечают запросам соискателей. Это, преимущественно, работы на стройках — каменщики, бетонщики, прорабы, грузчики, нужны электромонтеры, в большом количестве.

Преимущественно в Хабаровске и Хабаровском районе требуются представители рабочих профессий.

В Центре занятости прогнозируют, что безработица будет только расти.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ обеспокоена положением граждан, трудившихся до пандемии без договора и теперь оставшихся и без работы, и без средств к существованию. Парламентарии просят правительство РФ дать пособия таким людям.