Хабаровск, 15 мая 2020, 11:05 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к резкому росту безработицы в Хабаровске и Хабаровском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре занятости столицы Хабаровского края.
Читайте также: Госдума просит правительство РФ дать пособие трудившимся без договора
С начала года и по сегодняшний день в городе и районе зарегистрировано 5,5 тыс. безработных. Из них 4,1 тыс. потеряли работу в период пандемии коронавируса.
Без работы остались преимущественно представители торговли, общепита, гостиничного и туристического бизнеса, других отраслей.
Вакансии у Центра занятости есть, но они не отвечают запросам соискателей. Это, преимущественно, работы на стройках — каменщики, бетонщики, прорабы, грузчики, нужны электромонтеры, в большом количестве.
Преимущественно в Хабаровске и Хабаровском районе требуются представители рабочих профессий.
В Центре занятости прогнозируют, что безработица будет только расти.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ обеспокоена положением граждан, трудившихся до пандемии без договора и теперь оставшихся и без работы, и без средств к существованию. Парламентарии просят правительство РФ дать пособия таким людям.