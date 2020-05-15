Берлин, , 10:39 — REGNUM Решение об отказе компании Nord Stream 2 AG в вопросе выведения газопровода «Северный поток — 2» из-под правил обновленной газовой директивы Евросоюза приняло федеральное сетевое агентство ФРГ. Об этом 15 мая говорится в обнародованном сообщении регулятора.

«Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2», пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — указывается в опубликованном сообщении.

Также в нем отмечается, что условием обязательным условием для такого решения о выведения газопровода из-под правил директивы было бы окончание его строительства до 23 мая прошлого года, однако этого не произошло.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая агентство Bloomberg передало, что работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время перейдут в финальную стадию.