Казань, , 10:45 — REGNUM В Татарии в 2020 году к высокоскоростному интернету подключат 613 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития РТ.

Всего в рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» в республике доступом в интернет обеспечат 3,46 тыс. социально значимых объектов. В их числе — ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), пожарные части, учреждения общего и среднего профобразования.

Подключат с сети Интернет 1 913 объектов по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), 1 547 объектов — с использованием беспроводных технологий 4G.

На территории региона уже 498 социально значимых объектов имеют доступ к высокоскоростному интернету по технологиям ВОЛС. Объекты с использованием технологий 4G подключат в период 2020—2021 гг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии ведется работа над созданием суперсервиса «Мои субсидии», который позволит оформить субсидии от государства в удобном, быстром и доступном формате.

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