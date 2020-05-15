Кызыл, , 10:33 — REGNUM За 2,5 месяца в центры занятости Тувы подали заявления о признании безработными 3,2 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в день поступало от 15 до 30 обращений.

Для поддержки жителей, ставших безработными из-за коронавируса, был поднят максимальный уровень пособия. С учётом всех надбавок он составляет на сегодняшний день чуть менее 17 тыс. рублей.

«Максимальное пособие назначено 1013 безработным, у которых произошло критическое снижение доходов. 455 человек были уволены после 1 марта, из них 271 имеют несовершеннолетних детей в возрасте до 18, на каждого из которых положена доплата к пособию по 3 тысячи рублей», — добавили в правительстве.

Жители, работавшие у частных предпринимателей и уволенные с началом ограничительных мер, получают отдельную поддержку. По условиям социального контракты, с апреля три месяца они получают 11,1 тыс. рублей, которые могут тратить только на товары первой необходимости.

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