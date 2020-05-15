Кемерово, , 10:32 — REGNUM Имущество угольной компании из Кемеровской области планируют продать на аукционах 18 июня 2020 года. Распродажа оборудования и недвижимого имущества ООО «Краснобродский Южный» проходит для пополнения конкурсной массы в рамках процедуры банкротства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый лот включает 40 наименований, в числе которых не только здания, но и котельное, грузоподъемное и иное оборудование. Начальная цена лота — 56 363 002 рубля. Например, предлагается приобрести право аренды на земельные участки общей площадью 26 169 кв. м и 20 403 кв. м.

Второй аукцион также пройдёт 18 июня 2020 года. На него выставлено 262 единицы машин, оборудования, объектов недвижимости должника, которые заложены в «Альфа-банке». Начальная цена лота — 429 576 000 рублей.

Напомним, компания была признана банкротом по инициативе «Альфа-банка» в ноябре 2019 года. В отношении ООО было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 26 мая 2020 года. К моменту банкротства, за время наблюдения, реестр кредиторов включал требования на сумму 10 980 619 066,47 рубля.

ООО «Краснобродский Южный» было учреждено для добычи угля в Кузбассе в октябре 2009 года. На 2020 год численность работников компании — около 400 человек. Собственник — ООО «Редвейд» из Москвы (владелец 31% — кипрская компания «ВОЛАТЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». ООО «Краснобродский Южный» также является владельцем 99,9% доли в угледобывающей компании «КБЮ Уголь», созданной в Кузбассе в мае 2019 года.