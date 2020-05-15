Москва, , 10:24 — REGNUM Рынок нефти наконец-то вырвался из тесного диапазона на торгах 14 мая и смог продемонстрировать более внятный рост. Нефть марки Brent впервые за 10 дней закрылась над уровнем $31 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 15 мая, Brent передвинула максимумы до 32,30 долларов за баррель и теперь пытается удержаться над уровнем $32. Оптимизма игрокам придал свежий отчет МЭА.

Агентство скорректировали свои прогнозы в лучшую сторону, сославшись на плавное снятие ограничительных карантинных мер.

Теперь во втором квартале МЭА ожидает роста спроса на 3,2 млн баррелей в день больше предыдущих оценок, а прогноз по спросу на 2021 год был улучшен на 0,7 млн баррелей в день.

Также определенную роль в недавнем подъеме нефтяных цен сыграла Саудовская Аравия, которая продолжает собственными усилиями толкать цены вверх. Ранее королевство объявило о добровольном ограничении добычи на 1 млн баррелей больше, чем оговорено в условиях сделки ОПЕК+. Теперь саудиты объявили о приличном сокращении экспорта со следующего месяца.

Такими темпами, если остальные участники соглашения будут добросовестно выполнять его условия, а спрос будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось ранее, цены могут перейти к более уверенному подъему и перейти в более солидный диапазон.

Однако ставить на устойчивое и продолжительное ралли Brent в текущих условиях пока рано», — считает эксперт.

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