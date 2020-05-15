Симферополь, , 09:56 — REGNUM Большинство туристических предприятий, если не начнут работать с 1 июля, могут вообще закрыться. К такому мнению пришли участники онлайн-конференции, которая состоялась в Симферополе. Об этом сообщает Интерфакс. По оценке вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, под угрозой находится 90 процентов отрасли. Он высказал опасение, что если туристические объекты «уйдут в зиму» без доходов, то «в следующем сезоне этого бизнеса просто не будет».

Надо отметить, что вопреки запрету, находится и те, кто работают — сдают квартиры и дома. При этом, понятно, что налоги они не платят.

Глава Крыма Сергей Аксенов в начале мая констатировал, что сезон отдыха на полуострове «вряд ли состоится». В 2019 году Крым посетило почти семь с половиной миллионов человек.