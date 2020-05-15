Москва, , 09:51 — REGNUM Ростуризм попросил глав всех российских регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Об этом говорится в письме, подписанного главой Ростуризма Зариной Догузовой.

«Мы считаем, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления», — говорится в письме.

По словам Догузовой, это поможет перезапустить практически всю сферу услуг: культуру, развлекательный сектор, рестораны и торговлю. Внутренний туризм позволит жителям заново открыть для себя страну, говорится в письме.

В письме уточняется, что потери сферы туризма составили более 1,5 трлн рублей, падение оборота достигло 95−100%.

Читайте также: Туристической отрасли России готовят поэтапный план выхода из карантина

Глава Ростуризма предложила принять меры поддержки отрасли, в том числе сократить взимание налогов с компаний, выплачивать пособия тем, кого отправили в неоплачиваемый отпуск, а также предоставить компаниям беспроцентные кредиты на выплату заработных плат и оплату коммунальных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предложили с 1 июня разрешить туристические поездки внутри страны. Эксперты считают, что власти прислушаются к этой просьбе, однако на подобный шаг пока не пойдут.

Расширить въездной и выездной туризм до формата, который существовал перед вспышкой коронавируса нового типа, можно с 1 января, считают туроператоры.

Читайте также: Ростуризм рассчитывает на выход отрасли из ограничений за лето