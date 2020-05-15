Самара, , 09:38 — REGNUM Движение пригородных поездов возобновили в обычном режиме в Самарской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, поскольку в регионе ослабили ограничения, связанные с распространением коронавируса, то и расписание пригородных поездов было скорректировано. Иначе люди столкнулись с такой ситуацией, что большинство организаций возобновило свою работу, а пригородные поезда продолжали ходить по расписанию выходного дня.

Поэтому сейчас электрички ходят в обычном режиме. Помимо этого, увеличили число вагонов с четырех до шести и с шести до восьми.

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