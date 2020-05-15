Ставрополь, , 09:20 — REGNUM Оборудование для защиты культурных растений от саранчи — передвижные световые установки — начали выпускать в Ставропольском крае. Производство аппаратов для борьбы с летающими вредителями налажено на базе завода «ЮТЭК» в городе Михайловске, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи региона.

Световые установки оснащены ультрафиолетовым излучателями, которые привлекают летающих паразитов, в том числе саранчу. УФ-лампы окружены металлической сеткой под напряжением. Силы разряда достаточно для нейтрализации вредителей. В зависимости от типа модели «световые пушки» способны обеспечить защиту сельскохозугодий на площади до трех гектаров в дневное время суток и до 12 гектаров — в ночное.

Оборудование автономно: оно работает от обычных автомобильных аккумуляторов, что позволяет оперативно развертывать его в любой точке сельхозугодий. Отмечается, что мощности предприятия позволяют еженедельно выпускать до 10 таких излучателей в различных модификациях.

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