Уфа, , 09:16 — REGNUM Производство материала для медицинских костюмов планируют запустить в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на «Инвестчасе» в республиканском правительстве.

Начать выпуск материала намерена компания «Уральские роботы». Ее представитель представил проект по изготовлению нетканого материала спанбонд, который можно будет использовать и для производства медицинской одежды. Предприятие готово выделить 188 миллионов рублей на возведение здания в Белорецке и на поставку оборудования.

По словам министра промышленности и энергетики Башкирии Александра Шельдяева, сейчас материалы для шитья защитных костюмов поставляются из других регионов.

Отмечается, что чиновники одобрили данный проект и решили включить его в список приоритетных, а также предоставить землю для его реализации и возможность льготного финансирования.

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