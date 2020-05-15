Пекин, , 08:55 — REGNUM Рост производства в промышленной сфере на 3,9% в Китае зафиксирован в апреле текущего года впервые с его начала ввиду улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса. Это следует из обнародованных 15 мая данных государственного статистического бюро Китая.

При этом с учетом резкого падения производства в первом квартале текущего года по итогам первых четырех месяцев промышленное производство в стране показало 4,9%-ное падение по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также уточняется, что объем производства в апреле вырос в сфере поставок электричества, тепловой энергии, воды и газа — 0,2%, обрабатывающей промышленности — на 5,0%, добывающей промышленности — 0,3%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что миллионы наборов тестов на проведение анализа на наличие в организме антител к новому коронавирусу приобретет у швейцарского концерна Roshe британское правительство.