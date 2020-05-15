Сеул, , 09:00 — REGNUM В апреле 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад индекса экспортных цен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс экспортных цен составил 94,54 пункта, что на 1,6% ниже по сравнению с мартом текущего года и на 5,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Известно, что стоимость угля и нефтепродуктов сократилась на 31,1%, химической продукции — на 2,7%, металлических изделий — на 1%. В частности, цены на бензин упали на 44,5%, дизельного топлива — на 32,9%, реактивного топлива — на 41,2%.

С другой стороны, стоимость полупроводников, компьютеров, электронного и оптического оборудования выросла на 2,3%. В частности, полупроводниковая память DRAM увеличилась на 7,4%, системных полупроводников — на 5,1%, флэш-память — на 0,4%.

Индекс импортных цен также сократился составил 95,52 пункта, что на 5,1% ниже, чем в марте текущего года и на 14,1% по сравнению с апрелем прошлого года.

В частности, стоимость угля и нефтепродуктов сократилась на 32,2%, полезных ископаемых — на 17,7%. В частности, цены на пропан упали на 46,3%, нефти — на 39,3%, лигроина — на 36,1%.