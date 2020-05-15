Багдад, 15 мая 2020, 08:58 — REGNUM Представитель генерального секретаря ООН по оказанию помощи Ираку Жанин Хеннис-Пласхарт предрекла стране серьезное ухудшение экономической ситуации. Об этом 14 мая сообщается в заявлении организации.
«По прогнозам в 2020 году экономика Ирака сократится на 9,7%, уровень бедности увеличится на 40%», — говорится в заявлении.
Причиной тому, считает Хеннис-Пласхарт, является высокий уровень коррупции, что в свою очередь отталкивает потенциальных инвесторов, способных изменить ситуацию в Ираке.
Напомним, в последние месяцы в Ираке наблюдается серьезный политический и социально-экономический кризис, вызванный высоким уровнем безработицы, коррупцией, акциями протеста. Ситуация осложняется в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Читайте ранее в этом сюжете: Аль-Каземи как «канал связи» между Вашингтоном и Тегераном в Ираке