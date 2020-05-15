Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Дилеры немецкой компании Volkswagen в США приступят к продажам «заряженных» версий моделей Golf GTI и Golf R Mk8 в конце 2021 года. Об этом заявил старший вице-президент Volkswagen of America по маркетингу и стратегии продуктов Хайн Шафер во время виртуального интервью со СМИ.

«Мы стремимся к концу следующего года начать продажи», — сказал Шафер.

Он уточнил, что новые Golf GTI и Golf R могут появятся у дилеров в третьем квартале 2021 года, если ситуация с пандемией нового коронавируса никак на это не повлияет.

Стоимость новинок не должна повыситься более чем на 10% по сравнению с их предшественниками.

Отмечается, что собирать модели теперь будут не на предприятии в Пуэбле (Мексика), а на автозаводе в Вольфсбурге (Германия). При этом сборка модели Golf GTI Mk7 в Пуэбле будет продолжена. С завода это авто поставляется только на авторынок США.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Volkswagen прекратил судебный процесс в Германии, который получил название «дизельгейт». Немецкая компания согласилась подписать мировое соглашение.

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