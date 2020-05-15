Оренбург, , 08:52 — REGNUM Администрация Оренбурга стала инициатором подорожания проезда в автобусах, которые обслуживаются МКП «Оренбургские пассажирские перевозки». Чиновники предложили повысить тариф на один рубль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Сейчас одна поездка в автобусе обходится пассажирам в 20 рублей. С 1 июля проезд может подорожать до 21 рубля. «Разница между текущим и рассматриваемым тарифами будет не выше процента инфляции за текущий год», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Планируется что стоимость поездки в автобусах будет единой и при оплате наличными, и при безналичном расчете. Действие нового тарифа может (в случае его принятия горсоветом) распространиться на 15 городских и 14 дачных маршрутов. Перевозчиков по ним определят по итогам конкурса.

Между тем, в мэрии подчеркнули, что «неинтересные» для частников маршруты приходится обслуживать муниципальному транспортному предприятию «Оренбургские пассажирские перевозки».