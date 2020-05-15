Москва, , 08:49 — REGNUM В России убытки от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией, терпят и российские компании в сфере телекоммуникаций — мобильные операторы, провайдеры, а также операторы спутниковой связи. Представители. Так, денежные поступления у них в апреле упали более чем на треть. Об этом свидетельствуют данные мониторинга отраслевых финансовых потоков Центробанка РФ, на которые ссылается газета «Известия».

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Отмечается, что средний входящий поток денежных поступлений за день в апреле колебался в диапазоне от 6 до 8 млрд рублей. За неделю в конце марта — начале апреля по сравнению с докарантинным периодом поступления платежей в телеком-компании снизились на 45%, с 6 по 10 апреля снижение составило 37,9%, в последующие две недели поступления упали на 28,2% и 30% соответственно.

Сами операторы отметили снижение входящих платежей со стороны физических и юридических лиц, а также со стороны малого и среднего бизнеса. По мнению сотрудников отрасли, это связано с миграцией абонентов за город, закрытием бизнеса и ухудшением платежеспособности клиентов.

Отметим, что падение платежей не говорит о снижении активности клиентов. Напротив, она только выросла. Так, по подсчётам «Компании ТрансТелеКом», совокупный абонентский трафик в апреле увеличился на 20% по сравнению с докарантинным периодом. У телекоммуникационного холдинга VEON на 60,5% вырос объём передаваемых мобильных данных на пользователя за первый квартал 2020 года. У «ЭР-Телекома» на 40% выросло интернет-потребление, при этом выручка упала на 5−10%.

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Падение выручки телекоммуникационных компаний и рост их затрат на развитие инфраструктуры для новых технологий, могут неизбежно привести к подорожанию услуг сотовой связи, считают эксперты. По его прогнозам, в России уже до конца 2020 года следует ожидать роста цен в диапазоне 10−15%. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов полагает, что ещё до конца года операторы будут постепенно пересматривать свои тарифные сетки и синхронно наращивать средний размер чека с каждого клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос, проведённый исследовательским холдингом «Ромир» показал, что большинство мужчин (41%) в России ни за что не откажутся от мобильного телефона. Более трети мужчин (36%) не смогли бы прожить без интернета. На первом месте у женщин самых необходимых вещей, как и у мужчин, оказался мобильный телефон (44%).