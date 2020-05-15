Сеул, , 08:29 — REGNUM В апреле 2020 года в Южной Корее зафиксировали сокращение производства и экспорта автомобилей из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, производство автомобилей в стране сократилось на 22,2%, до 289 515 единиц. Экспорт упал на 44,3%, до 123 906 единиц, сумма экспорта сократилась на 36,3%.

Отмечается, что продажи на внутреннем рынке выросли на 8% благодаря снижению налога и выходу новых моделей. В апреле внутри страны было продано 167 375 автомобилей. Из них 144 230 — отечественного производства.

Импорт японских автомобилей сократился на 64,4%, а немецких, напротив, вырос на 18,7%.

Экспорт экологически чистых автомобилей вырос на 11,5%, а экспорт электромобилей — на 94,6% (до 9 761 единицы).

Экспорт автозапчастей сократился на 49,6%, до $1,02 млрд.