Пермь, , 08:23 — REGNUM В Пермском крае до конца этой недели (17 мая) медперсонал получит в полном объеме основные апрельские выплаты за лечение пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным минздрава, надбавки за выполнение особо важных работ по постановлению федерального правительства №484 получит 1231 медработник. Общая сумма поддержки составляет 136,8 млн рублей.

Допвыплаты медикам предусмотрены еще по двум документам (федеральному (№ 415) и региональному (№206-п) постановлениям). Федеральный документ предусматривает оплату работы по оказанию помощи пациентам с COVID-19, а региональный — за оказание помощи пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывших из других стран и регионов, контактировавших с носителями коронавируса, пациентам с пневмониями и ОРВИ).

Выплаты по постановлению № 415 получат 1735 медработников, а по постановлению №206-п — на 2089 медиков и сотрудников скорой помощи (в том числе водители).

Таким образом, в регионе доплаты получат более 2 тысяч медработников. Общий объем финансовой поддержки составит 185 млн рублей.

Как подчеркнул заместитель министра здравоохранения Прикамья Александр Лесников, расчет по всем трем постановлениям проводится по-разному. Например, по постановлению № 415, врач при отработке положенного количества часов месяц получит — 31 811 рублей (100%). По постановлению № 484, врач в стационаре получит 80 тысяч рублей, вне зависимости от количества пациентов с COVID-19 и дней работы с ними.

Работник скорой медицинской помощи по постановлению № 415 получит 25 449 рублей, отработав полную смену и имея хотя бы один вызов к пациенту с COVID-19, и в рамках постановления № 484-го получит 50 тысяч рублей. В сумме врач скорой может получить выплату в размере более 75 тысяч рублей, при выработке месячной нормы времени.