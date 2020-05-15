Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 14 мая закрылись ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 6,83%, до $31,37. Покупатели готовы к прорыву уровня $32,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Фьючерсы на нефть закрылись ростом на фоне недавно объявленных сокращений мировой добычи и мировых запасов во второй половине года, а также на ожиданиях повышения спроса, поскольку некоторые штаты США снимают ограничения, связанные с коронавирусом.

Участники рынка также следят за новостями по поводу разногласий США и Китая. Президент США Дональд Трамп сказал, что готов рассмотреть предложения Сената по введению санкций в отношении Китая, если тот не пойдет на сотрудничество и не предоставит полную информацию относительно распространения коронавируса.

Сегодня, 15 мая, в Азии рост нефтяных котировок продолжился. Покупателям нужно проходить зону сопротивления $31,82 — 32,25.

В этом случае можно ожидать технического роста до $35. Также стоит отметить, что июньский контракт WTI стоит $27,84 за баррель.

До экспирации контракта осталось четыре дня. Можно уже точно сказать, что отрицательных цен ожидать не стоит. Это может придать ускорение ценам в ближайшие дни. На пути к $35 покупателям встретится промежуточное сопротивление $33,35.

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