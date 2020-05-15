Абакан, , 08:11 — REGNUM На счета медицинских работников Хакасии, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, поступили оставшиеся выплаты за апрель, назначенные правительством РФ и региональными властями. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в республиканском правительстве.

Власти Хакасии подчеркнули, что медработникам по трём постановлениям «были начислены значительные суммы, зависящие от количества фактически отработанного времени».

Выплаты за апрель произведены, выплаты за май сотрудники медорганизаций Хакасии, работающие с пациентами с коронавирусом, получат в июне, отметили в республиканском правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 557 человек.

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