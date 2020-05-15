Чебоксары, , 08:11 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве инвестиционного общества «Актив», основным владельцем которой является зарегистрированная на Виргинских островах компания, выставляются на торги имущество организации. Один из лотов — теплоход, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги, которые состоятся в форме открытого аукциона, выставлено 17 лотов. Первым лотом идёт разъездной теплоход «Элвис», построенный в 1956 году, класс судна «О» 2.0. Классификация имущества «Суда спортивные, туристские и прогулочные, водно-моторный транспорт». Начальная цена составляет 1 млн рублей.

Самый дорогой лот — вексель ООО «ВВП Альянс» (г. Москва) со сроком оплаты 31 декабря 2025 года и номиналом в размере 129 920 722,08 рублей. Начальная цена лота определена в размере 69 379 445,33 рубля.

Также на продажу выставлены доли и вексели компании-банкрота в других обществах.

Решением Арбитражного суда Чувашии от 1 ноября 2018 года ООО «Инвестиционная компания «Актив» (Чебоксарский район) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ИК «Актив» зарегистрировано в январе 2008 года с уставным капиталом в 50 тыс. рублей. Участниками числятся компания с ответственностью участников в пределах принадлежащим им акций Лайзан Капитал ЛТД (Виргинские острова (Британские) — доля 99,9%, Александр Божко — доля 0,1%. Основной вид деятельности — «деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению».