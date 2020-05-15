Новосибирск, , 08:08 — REGNUM В Новосибирской области президентскую выплату 10 тысяч рублей получат 450 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Заявления принимаются до 1 октября.

По словам управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александра Терепы, заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг или обратиться по предварительной записи в клиентскую службу ПФР и филиалы МФЦ. По данным министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова, всего новосибирским семьям с детьми предоставят 27 мер социальной поддержки.