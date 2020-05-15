Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 14 мая открылись спокойно. На фоне снижения европейских фондовых индексов курс доллара США повышался до 74,48 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На американской сессии рубль отыграл потери дневной сессии и закрылся ростом к иностранным валютам (доллар, евро, фунт). Укреплению нацвалюты способствовал рост цен на нефть и индекса S&P500.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,62%, до 73,48 руб., евро/рубль — на 0,69%, до 79,36 руб., фунт/рубль — на 0,74%, до 89,87 руб.

Фондовые индексы США начали сессию 14 мая в минусе, однако затем к середине торгов вышли в положительную область. Баррель нефти Brent подорожали на 6,83%, до $31,37 за баррель.

Сегодня, 15 мая, в Азии рост нефтяных котировок продолжился. Покупателям нужно проходить зону сопротивления $31,82 — 32,25. В этом случае можно ожидать технического роста до $35в.

По паре доллар/рубль ожидается снижение в район 72,85 руб. Рубль сейчас начнет получать поддержку от налогового периода в России.

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