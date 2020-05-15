Новосибирск, , 07:54 — REGNUM Хозяйство из Болотнинского района Новосибирской области первым в посевную кампанию 2020 года завершило яровой сев. Губернатор региона Андрей Травников направил в адрес руководства и коллектива СПК «Артем» поздравительную телеграмму.

«Впереди у вас не менее ответственные работы по уходу за посевами, заготовка кормов, уборка урожая. Уверен, что вы и в дальнейшем справитесь со всеми поставленными задачами», — говорится в телеграмме.

Отметим, что в текущем году новосибирским аграриям предстоит засеять яровыми культурами почти 1,9 млн гектаров, зерновыми и зернобобовыми — боле 1,4 млн гектаров. Всего посевные площади в Новосибирской области составят 2 млн 260 тыс. га.