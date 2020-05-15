Москва, , 07:43 — REGNUM Востребованность жителей России, вынужденно находящихся на карантине, в различных материалах для строительства, ремонта и уборочных работ в домах, квартирах и на дачных участках выросла в несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба онлайн гипермаркета «Всеинструменты.ру», имеющего самую широкую розничную сеть в категории DIY: 274 магазина в 175 городах и 10 магазинов-складов

«Введённый режим самоизоляции был воспринят как возможность наконец-то заняться ремонтом, и стал катализатором для осуществления тех дел, которые люди откладывали на потом», — отметил генеральный директор компании Виктор Кузнецов.

Как и полагается, в лидеры по приобретению строительных материалов вышли жители Москвы — с 1 по 10 мая они купили товары этого сегмента на 815 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Повышенным спросом пользовалось мыло — прирост составил 760 процентов, что впрочем, неудивительно, так как граждане стали уделять больше внимание гигиене.

Колоссально выросли продажи товаров для бани (причем, весь спектр — ковши, ушата, веники, печи для бани и сауны, мобильные бани, камни, инженерная сантехника, фены, шапочки и тапочки, аксессуары) — они увеличились на 2967 процентов. Им уступает только санфаянс — на 1943 процентов и скрытый крепеж — на 1275 процентов.

Также значительно выросло количество заказов на триммеры, газонокосилки, пеногенераторы, приспособления для полива.

Старались не отставать от москвичей и жители регионов. Так в Санкт-Петербурге плотно занялись электропроводкой — здесь продажи розеток и выключателей выросли на 973 процентов, в Казани и Краснодаре отдали предпочтение закреплению — в этих городах клея было продано больше на 638 и 520 процентов соответственно. Екатеринбуржцы и нижегородцы озаботились проблемами водоснабжения — товары этой категории подросли в продажах на майские праздники на 538 и 454 процентов.

Если рассматривать рост заказов с 1 по 10 мая по городам страны, то картина следующая: Кострома — 353 процентов, Ростов-на-Дону — 195, Омске — 191, Москва — 172.

Руководство онлайн гипермаркета «Всеинструменты.ру», что росту количества заказов способствует подключение новых поставщиков к маркетплейсу на базе интернет-магазина, который призван вывести небольшие российские компании на онлайн-рынок продаж товаров DIY.