Иркутск, , 07:41 — REGNUM В Иркутской области заключено 205 договоров на общественные работы, в которых будут заняты безработные. Накануне, 14 мая глава Приангарья Игорь Кобзев пообщался с теми, кто получил временное трудоустройство, сообщает официальный сайт региона.

По словам Игоря Кобзева, к общественным работам в области приступили 217 человек.

«Мы считаем, что это своевременная помощь людям, оказавшимся в трудном положении», — подчеркнул глава региона.

На территории Иркутска запланировано провести формовочную обрезку более 1600 деревьев, санитарную обрезку 9630 деревьев и кустарников, валку около 600 аварийных насаждений. Гражданам, принимающим участие в общественных работах, будет выплачиваться повышенная материальная поддержка, равная максимальному размеру пособия по безработице с учетом районных коэффициентов. В южных территориях Иркутской области выплаты составят 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных — 15,7 тысяч рублей в месяц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию РИА Новости, по итогам ноября 2019 — января 2020 года Иркутская область в рейтинге российских регионов по уровню безработицы заняла 66-е из 85 возможных мест. Разработать региональную меру поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие, поручил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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