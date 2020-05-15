Чебоксары, , 06:59 — REGNUM Чувашстат обновил данные об индексах потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг. В апреле 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года инфляция в республике составила 2,4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно представленным данным, в апреле 2020 года по сравнению с мартом текущего года цены выросли на 1,5%, по сравнению с декабрем и апрелем прошлого года инфляция составила 2,4%. Напомним, что в апреле 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года цены выросли на 2%.

В значительной степени рост произошёл из-за подорожания продовольственных товаров. В апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года цены на продукты питания выросли на 3,1%, с начала года рост составил 4,8%.

Данные Чувашстата Chuvash.gks.ru

В структуре продовольственных товаров в апреле текущего года по сравнению с декабрем 2019 года более всего выросли цены на сахар (+29,9%), овощи (+28,9%), крупу и бобовые (+19,3%). Из товаров, которые подпадают под мониторинг ведомства, подешевело только сливочное масло (-1,6%).