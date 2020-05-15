Нижний Новгород, 15 мая 2020, 06:55 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области от министерства имущественных и земельных отношений региона поступил банкротный иск к ООО «Конверсионные технологии». Ответчик специализируется на производстве машин и оборудования общего назначения. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило в суд 14 мая 2020 года. Сумма исковых требований — 1 646 085,5 рубля.
В марте 2020 года министерство через суд взыскало с компании «194 546 рублей 86 копеек задолженности по арендной плате за период
По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик работает в Нижнем Новгороде с июня 2006 года. Уставный капитал производителя — 53 тыс. рублей, директор — Владимир Колесников, собственники — Владимир Тихонов (доля — 38,37%), Сергей Остапенко (36,98%) и Александр Тихонов — 24,65%.
Владимир Тихонов был руководителем машиностроительного завода концерна ПВО «Алмаз-Антей», который был ликвидирован в Нижнем Новгороде в 2011 году. Остапенко является соучредителем московской негосударственной ассоциации «Вневедомственный экспертный совет по вопросам воздушно-космической сферы».