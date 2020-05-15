Нижний Новгород, , 06:55 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области от министерства имущественных и земельных отношений региона поступил банкротный иск к ООО «Конверсионные технологии». Ответчик специализируется на производстве машин и оборудования общего назначения. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 14 мая 2020 года. Сумма исковых требований — 1 646 085,5 рубля.

В марте 2020 года министерство через суд взыскало с компании «194 546 рублей 86 копеек задолженности по арендной плате за период с 26.03.2019 по 30.06.2019 по договору аренды земельного участка 03463/02 от 09.04.2001, а также 49 574 рубля 59 копеек пени за период с 21.01.2018 по 01.07.2019 года».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик работает в Нижнем Новгороде с июня 2006 года. Уставный капитал производителя — 53 тыс. рублей, директор — Владимир Колесников, собственники — Владимир Тихонов (доля — 38,37%), Сергей Остапенко (36,98%) и Александр Тихонов — 24,65%.

Владимир Тихонов был руководителем машиностроительного завода концерна ПВО «Алмаз-Антей», который был ликвидирован в Нижнем Новгороде в 2011 году. Остапенко является соучредителем московской негосударственной ассоциации «Вневедомственный экспертный совет по вопросам воздушно-космической сферы».