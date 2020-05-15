Иркутск, , 06:52 — REGNUM В Иркутской области всё ещё решают вопросы пострадавших в результате мощнейшего наводнения летом 2019 г. Как сообщает официальный сайт региона, из резервного фонда Правительства РФ выделено 121,7 млн рублей. На эти средства предпринимателям будет предоставлена субсидия на покрытие части затрат, понесенных при возобновлении финансово-хозяйственной деятельности.

«Максимальный размер субсидии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства составит 1,5 млн рублей», — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее всего пострадали Тулун и Нижнеудинск, а также — близлежащие населённые пункты. Чтобы решить проблемы подтопленцев российский президент Владимир Путин трижды побывал в регионе.