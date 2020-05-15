Москва, , 06:14 — REGNUM Московские власти в марте 2020 года приобрели «Компанию инновационных технологий» (ООО «КИТ») — крупнейшего производителя медицинских масок в России. Об этом 14 мая пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших руководителей предприятия.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса «Москва», — объяснил московский чиновник.

По словам бывшего руководителя, на площадке сейчас сосредоточены основные производственные мощности компании.

Сумму сделки источники не раскрыли, её оценили на рынке. Так, президент Ассоциации разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) Владимир Котов и эксперт отраслевого портала ГетСиз.ру Евгений Шувалов предполагают, что ООО «КИТ» приобретено примерно за 1,5 млрд рублей.

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