Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Отсрочка в отмене карантинных ограничений в Соединенных Штатах, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, приведет к росту числа самоубийств, наркомании и депрессии, заявил глава национального совета по торговле при Белом доме США Питер Наварро в эфире Fox News.

Наварро ответил на вопрос, что можно ожидать в американских штатах, где ограничения продолжать действовать в полной мере до появления эффективной вакцины против COVID-19.

«Экономический шок от китайского вируса тоже обладает убийственной силой, вызывая самоубийства, наркоманию и депрессию», — заявил он.

Наварро подчеркнул, что ограничения наносят серьезный ущерб американской экономике. По его мнению, уже настало время снова взяться за работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что промедление при отмене ограничительных мер в стране может нанести серьезный ущерб американской экономике. По его словам, имеется даже вероятность обрушения экономики США.

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