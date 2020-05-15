Кемерово, , 05:43 — REGNUM В Кемерове до конца 2020 года откроются четыре новых детских сада, построенных по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает региональное правительство.

Также, в текущем году в рамках нацпроекта «Образование» обещают достроить школу в районе Лесная поляна и продолжить строительство школы в микрорайоне 7Б.

«Четыре детских сада и школа в Лесной Поляне будут готовы к концу года, ещё одна школа — к 300-летию Кузбасса», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Власти заявили, что строительство социальных объектов в новых районах города идёт по графику, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.