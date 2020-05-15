Владивосток, , 05:42 — REGNUM Жители Дальнего Востока с 20 марта по 6 мая подали в банки почти 8,4 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. Из рассмотренных заявок почти 67% одобрены кредиторами. Больше всего заёмщики запрашивают каникулы по потребительским кредитам и кредитным картам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Из общего количества поданных заявлений около 3,8 тыс. — на отсрочку платежей по кредитным картам, ещё 3,1 тыс. — по потребительским кредитам, около 1,3 тыс. дальневосточников запросили кредитные каникулы по ипотеке.

Процент одобрения рассмотренных заявок на каникулы выше всего по ипотечным ссудам — банки приняли почти 82% таких обращений. Также отсрочку платежей одобрили по 65% обработанных заявок держателей кредитных карт, 67% — заёмщиков с потребительскими кредитами.

Основная причина отказа в оформлении кредитных каникул — порядка 86% случаев — превышение максимального размера кредита, установленного правительством РФ.

«Процент одобрений заявок на кредитные каникулы дальневосточников больше, чем в общем по стране, как и доля одобрения заявок на реструктуризацию кредитов по собственным программам банков. Этими программами могут воспользоваться заёмщики, чьи кредиты больше установленных правительством лимитов», — пояснил начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.

Всего дальневосточники направили кредиторам 57 тыс. заявлений на реструктуризацию задолженности, из них почти 48 тыс. — по собственным программам банков. В общей сложности кредиторами одобрено более 34 тыс. или 65% рассмотренных обращений клиентов об отсрочке или снижении размера ежемесячных платежей. Фактически проведены реструктуризации 30,7 тыс. кредитов дальневосточников общим объёмом 14,5 млрд рублей.

«Активнее всего в банки обращаются жители Хабаровского края — 13,3 тыс. заявок, Приморья — 12,1 тыс., Бурятии — 7,7 тыс. и Якутии — 7,5 тыс», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области банки одобрили 65% рассмотренных заявок на предоставление кредитных каникул. При этом удовлетворены 3,2 тыс. обращений на сумму 1,3 млрд рублей.