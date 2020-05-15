Новосибирск, , 05:36 — REGNUM В Новосибирской области в мае 2020 года планируется произвести около 200 тысяч комплектов костюмов врача-инфекциониста для медицинских организаций. Об этом сообщает оперативный штаб региона, отмечая, что производителям медизделий, расширяющим производство в условиях противодействия коронавирусу, будет оказана финансовая помощь.

Так, компания «Здравмедтех-Н» в Бердске получит около 100 млн рублей федерального финансирования.«Здравмедтех-Н» активно работает на нужды здравоохранения в течение двух месяцев. Если до этого работа велась преимущественно на хирургическую отрасль, то сейчас появилась большая потребность в костюмах врачей-инфекционистов и защитных комбинезонах. В мае месяце планируется произвести около 200 тысяч комплектов, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров.

По его словам, при поддержке регионального правительства совместно с федеральным Фондом развития промышленности предприятию подготовлена господдержка в размере 92 млн рублей. Средства предусмотрены на обновление производства и пополнение оборотных средств, на закупку сырья.

Подготовлено письмо и в адрес Минпромторга России — по оказанию поддержки в отгрузке полного объема материалов (спанбонда).Сейчас на «Здравмедтех-Н» в сутки отшивается 1800−2000 изделий. Благодаря господдержке производство увеличено в пять раз. Планируется расширение штата сотрудников с 350 до 400 человек.