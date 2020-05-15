Тюмень, , 05:33 — REGNUM В Тюменской области граждане, потерявшие работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, получают максимальное пособие по безработице. Размер пособия составляет 13 949 рублей, а в нефтяном Уватском районе — 18 195 рублей, сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

Кроме того, уволенные после 1 марта 2020 года граждане, имеющие несовершеннолетних детей, получают по 3 000 рублей на каждого ребенка.

По словам Надежды Мазуркевич, сегодня 2 991 житель Тюменской области, уволенный после 1 марта, получает пособие в максимальном объёме, с учётом пособий на детей — 1 242 человека.