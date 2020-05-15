Бразилиа, , 04:23 — REGNUM Бразильская государственная нефтегазовая корпорация Petrobras заявила о падении стоимости своих активов за первый квартал 2020 года на $13,4 млрд, что привело к финансовым потерям $9,7 млрд. Об этом говорится в опубликованном 14 мая финансовом отчёте госкорпорации, которая впервые с 2017 года завершила квартал с убытком.

Вместе с тем, полученная Petrobras денежная масса в $5,9 млрд превысила таковую за аналогичный период прошлого года, составлявшую $3,1 млрд. Это позволило госкорпорации по итогу квартала зафиксировать денежный остаток в $15,5 млрд.

Как отмечается в документе, показанный Petrobras чистый убыток «не угрожает ее состоянию и стабильности», а ситуация в компании радикально отличается от той, которая была в 2014—2015 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, бразильская государственная нефтегазовая корпорация Petrobras увеличила объем добытой нефти в первом квартале 2020 года на 14,6%.

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