Канберра, , 03:55 — REGNUM Рестораны, кафе и бары Австралии вновь откроются для посетителей в штате Новый Южный Уэльс 15 мая в связи со смягчением карантинных ограничений в стране, сообщает Reuters.

Отмечается, что власти штата решили ослабить карантинные ограничения после получения отчета от национального бюро статистики. В отчете был зафиксирован рекордный рост безработицы.

«Ослабление ограничений провалилось во многих местах по всему миру, и я не хочу, чтобы это произошло в Новом Южном Уэльсе. Поэтому я хочу, чтобы люди проявили личную ответственность», — заявил глава штата.

С 15 мая в Новом Южном Уэльсе откроются рестораны, бассейны и другие предприятия. Им будет разрешено принимать не более 10 посетителей за раз при полном соблюдении всех санитарных требований.