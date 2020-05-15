Екатеринбург, , 03:35 — REGNUM Арбитраж Свердловской области продлил срок конкурсного производства для «лопнувшего» два года назад АО «Тагилбанк». Срок процедуры пролонгирован до 14 января 2021 года, хотя представитель кредиторов возражала против этого, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судом на 14 ноября 2020 года назначено судебное заседание, в рамках которого арбитражный управляющий должен отчитаться о результатах своей работы. Между тем представитель кредиторов «относительно продления процедуры возражала, указывая на непредставление конкурсным управляющим финансового анализа деятельности должника».

Судья уточнил, что «доводы представителя комитета (собрания) кредиторов о том, что продлению процедуры препятствует непредставление конкурсным управляющим финансового анализа деятельности должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, плана по оспариванию сделок и документов, содержащих информацию о сделках, по формальным основаниям способных подпасть под признаки недействительных сделок, судом отклоняются, поскольку данные заявления являлись предметом отдельных обособленных споров». Срок процедуры был продлён.

Напомним, «Тагилбанк», созданный в 1991 году в городе Нижний Тагил, лишился лицензии 20 июля 2018 года, находясь на 409-м месте в России по размеру активов. К марту 2020 года долги банка перед 437 кредиторами превышали 1,158 млрд рублей. Также разногласия между бывшими клиентами банка и конкурсным управляющим в феврале 2020 года привели к обращению с жалобой на действия Центробанка РФ и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (конкурсный управляющий банка) в Европейский суд по правам человека. В заявлении кредиторы сообщали о неэффективных тратах и непредоставлении сведений о расходах в ходе банкротства.