Москва, , 03:12 — REGNUM От архитектурной компании Подмосковья поступил банкротный иск к застройщику, который выступал исполнителем по пяти госконтрактам и является застройщиком ЖК «Лукино-Варино». Иск арбитраж Московской области к ООО «Специальный застройщик «Группа компаний «Строительное управление 22» пока к производству не принял, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано ООО «Севил», которое работает в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Претензии поступили 8 мая 2020 года. Сумма долга не сообщается.

По данным единой информсистемы жилищного строительства, ответчик является застройщиком ЖК «Лукино-Варино» в р. п Свердловский Московской области. Один из корпусов высотой в 17 этажей рассчитан на 232 квартиры, а второй, высотой 15 этажей — на 291 квартиру.

По данным ЕГРЮЛ, застройщик учреждён в августе 2009 года в городе Лосино-Петровский (Московская область). Его уставный капитал — 150 млн рублей, директор — Сергей Молнар. Владельцы компании — Игорь Илюшкин и Валентина Коршунова (доля — 70%). В собственности последней также доли в нескольких риелторских и строительных компаниях.