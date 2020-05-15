Нью-Йорк, США, , 03:04 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США смогли удержать тенденцию к росту и к закрытию торгов 14 мая прибавить от 0,91% до 1,62%.

К завершению торговой сессии индекс Dow Jones вырос на 377,37 пункта (1,62%), до 23 625,34 пункта, индекс S&P 500 вырос на 32,5 пункта (1,15%), до 2 852,50 пункта, индекс Nasdaq вырос на 80,55 пункта (0,09%), до 8 943,72 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США 14 мая вышли из «красной зоны», промышленный индекс Dow Jones уже смог подняться на 1% от прошлого закрытия.

Напомним, 13 мая индексы Уолл-стрит закрылись в минусе примерно на 2%, старт торгов 14 мая также проходил глубоко в «красной зоне». Фондовый рынок США нестабилен с начала недели.

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