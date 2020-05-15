Владивосток, , 02:51 — REGNUM В арбитраж Приморского края поступил банкротный иск к ООО «Дальзавод», которое специализируется на техобслуживании и ремонте судов и лодок. Судья потребовал у истца обосновать свой иск в связи с постановлением о моратории на возбуждение дел о банкротстве, который был введён в свете пандемии коронавируса. Помимо этого, заявителю предложено до 16 июня 2020 года устранить ещё ряд недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано Светланой Черниковой 8 мая 2020 года, а 12 мая 2020 года судья оставил иск без движения.

«Заявителем не приложены доказательства наличия у должника имущества, достаточного для финансирования процедуры банкротства, либо письменные согласие на финансирование с приложением доказательства имущественного положения заявителя и возможности фактического финансирования; либо письменно выраженное согласие заявителя на финансирование процедуры банкротства с приложением доказательств перечисления на депозитный счёт Арбитражного суда Приморского края денежных средств в размере 200 000 рублей. Также заявителю предлагает нормативно обосновать возможность обращения с настоящим заявлением с учётом постановления от 03.04.2020 года №428», — отмечается в определении суда.

Сумма претензий истца неизвестна, а в базе суда фигурирует долг в один рубль. Этот момент судья также предложил Черниковой обосновать, так как для подачи банкротного иска просроченный долг должен быть не менее 500 тыс. рублей.