Владивосток, 15 мая 2020, 02:51 — REGNUM В арбитраж Приморского края поступил банкротный иск к ООО «Дальзавод», которое специализируется на техобслуживании и ремонте судов и лодок. Судья потребовал у истца обосновать свой иск в связи с постановлением о моратории на возбуждение дел о банкротстве, который был введён в свете пандемии коронавируса. Помимо этого, заявителю предложено до 16 июня 2020 года устранить ещё ряд недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление подано Светланой Черниковой 8 мая 2020 года, а 12 мая 2020 года судья оставил иск без движения.
Сумма претензий истца неизвестна, а в базе суда фигурирует долг в один рубль. Этот момент судья также предложил Черниковой обосновать, так как для подачи банкротного иска просроченный долг должен быть не менее 500 тыс. рублей.
Компания-ответчик создана в июне 2012 года. Она принадлежит и управляется Ольгой Колобовой. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, а численность работников — около 20 человек. Компании на 50% принадлежит ООО «Судоверфь ДВ», которое специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Колобова также была среди соучредителей рыболовецкого колхоза «Большой Камень», который ликвидирован в 2007 году.