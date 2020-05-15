Нью-Йорк, США, , 02:36 — REGNUM Штатный режим работы Нью-Йоркской фондовой биржи возобновится 26 мая, заявила её президент Стейси Каннингэм. Об этом 14 мая сообщает газета The Wall Street Journal.

Напомним, с 23 марта из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, биржа проводит торги только в электронном режиме.

Комментируя ограничения в работе Нью-Йоркской фондовой биржи, Каннингэм сказала, что эта торговая площадка откроется «для определённой категории брокеров на следующий день после Дня поминовения». Она предложила в День поминовения — 25 мая — отдать должное также «отважно служащим стране» медикам и сотрудникам экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что Нью-Йоркская фондовая биржа, из-за распространения нового коронавируса проводящая только электронные торги, перейдёт на штатный режим работы после 15 мая.

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