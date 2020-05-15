Нью-Йорк, США, , 01:14 — REGNUM Сумма в $3,9 млрд была направлена президентом США Дональдом Трампом на поддержку оператора общественного транспорта города Нью-Йорк, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 14 мая на пресс-конференции.

По словам Куомо, Трамп прислушался к его просьбам. Губернатор также отметил, что указанные средства уже поступили в казну штата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 15 мая было назначено проведение голосования в палате представителей Конгресса США о выделении из бюджета $3 трлн на поддержку экономики страны.

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